Mersin'de öğrenciler yapay zeka atölyesinde çalışma yaptı

Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, "Dijital Dünyada Öğretmenliğin Yeniden İnşası" paneli için kentte bulunan akademisyenlerle buluştu.

Mersin'de öğrenciler, yapay zeka atölyelerinde öğretmenler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

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