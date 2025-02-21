Mersin Mut'ta Çorba Evi'nin açılışı yapıldı
Mut Belediyesince yapımı tamamlanan Çorba Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Mut Belediyesince yapımı tamamlanan Çorba Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Murat Orhan, açılışta, vatandaşlara yönelik hizmetlerinin devam ettiğini söyledi.
Hayata geçirdikleri Çorba Evi'nde günlük 600 kişiye çorba ikram edeceklerini dile getiren Orhan, ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacaklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından Çorba Evi'nin açılışı yapıldı.
Açılışa Mut Kaymakam Vekili İsa Uğur, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
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