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        Mersin'de çiftçiler zirai dona karşı seralarda soba yaktı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçiler, zirai dona karşı seralarda soba yakarak nöbet tutmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 07:21 Güncelleme: 22.02.2025 - 07:27
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        Mersin'de çiftçiler zirai dona karşı seralarda soba yaktı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçiler, zirai dona karşı seralarda soba yakarak nöbet tutmaya başladı.

        Erdemli ilçesindeki bazı çiftçiler, yetkililerin zirai don uyarısı yapmasının ardından ürünlerinin olumsuz etkilenmemesi için örtü altı seralarında soba yaktı.​​​​​​​

        Çiftçi Yusuf Yılmaz, gazetecilere, ürünlerinin zarar görmemesi için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

        Seradaki domates fidelerinin don vurmaması için soba yaktıklarını belirten Yılmaz, "Geçen yıl fazla zirai don olmamıştı iki gün falan olmuştu bu yıl daha soğuk ve hava soğuk gidiyor. Şu an sobalarımızı yaktık, derecemiz istediğimiz seviyeye geldi ve ürünleri don vurmaması için sabah saatlerine kadar nöbet tutacağız. Bu sene aşırı soğuk hava dalgası var. Bitkileri korumak için sobaları yakıyoruz." diye konuştu.

        Eylül ayında dikimini yaptıkları domateslerin haziran ayı sonuna kadar hasadını yapacaklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Türkiye’nin örtü altı sebze üretimini Antalya ile Erdemli karşılıyor, bu nedenle seramızı sıcak tutuyoruz. Sabaha kadar uyumayacağız ve 3 derecenin altına düşürmemeye çalışacağız. Bu domatesler ailemizin rızkı ve fidelere çocuklarımıza bakar gibi bakıyoruz. Eğer biz dona karşı sobaları yakmazsak ve yatarsak tüm emeklerimiz boşa gider."

        Osman Yılmaz ise bir hafta önce diktikleri salatalıkları zirai don vurmaması için soba yaktıklarını ve sabaha kadar nöbet tutacaklarını aktardı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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