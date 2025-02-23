Mersin'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 23.02.2025 - 23:32 Güncelleme: 23.02.2025 - 23:36
Mersin'in Erdemli ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Akdeniz Mahallesi'nde sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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