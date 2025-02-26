Silifke'de öğrencilere çorba ikramı
Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencilere çorba ikramında bulunuldu.
Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencilere çorba ikramında bulunuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kadın Eli Değmiş, Belli" projesi kapsamında İlker Eren Çevik Anadolu Lisesi ve Hasan Paker İlkokulu'nda çorba ikram noktaları oluşturuldu.
Gerçekleştirilen organizasyonda öğrencilere çorba ikram edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, paylaşmanın mutluluk getirdiğini belirterek, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Onların eğitim hayatına küçük bir anıda olsa bir katkıda bulunmak, bu soğuk günlerde içlerini ısıtmak bizleri de mutlu ediyor." ifadesini kullandı.
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