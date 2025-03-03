Mersin'e Akdeniz Oyunları'nda kazandırılan cimnastik salonu 70 bin kişiyi ağırladı

YAKUP SAĞLAM - Mersin'de 17. Akdeniz Oyunları öncesi inşa edilen olimpik salondan 12 yılda 70 bin kişi yararlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2013'te gerçekleştirilen 17. Akdeniz Oyunları kapsamında yaptırılan tesislerden biri olan Yenişehir ilçesindeki salon, cimnastik sporunun yaygınlaştırılmasına önemli katkı sağladı.

Açılışından sonraki 12 yılda cimnastikle tanışmak veya nu branşta kendini geliştirmek isteyen 70 bin kişiyi ağırlayan tesis, 5 bin kişinin profesyonel sporcu olmasına imkan sundu.

Genç cimnastikçilerin yetiştirildiği merkez olmasının yanı sıra önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapan tesis, kentin spor turizminin gelişmesini sağladı.

Olimpik salonda, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası ve Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın da olduğu 10 uluslararası, 113 ulusal ve 500 yerel turnuva düzenlendi.

- 12 ay cimnastik kursu veriliyor

Yenişehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halit Akkabak, AA muhabirine, tesisin kayıtlı sporcu sayısının yılda 3 bin 500'e kadar çıktığını söyledi.

Salonda 8 kulübün hizmet verdiğini belirten Akkabak, cimnastik kurslarının 12 ay boyunca devam ettiğini anlattı.

Akkabak, cimnastiğin 5 branşında eğitim verildiğini ifade ederek, "Tesisimiz birçok sporcunun yetişmesine ve milli takıma girmesine imkan sağladı. Cimnastik sporunun ülke geneline yayılmasında öncü ve lokomotif şehirlerden biri olduk." dedi.

- "Milli takımımız kamp için özellikle burayı tercih ediyor"

Sporcuların önemli organizasyonlar öncesi sık sık salonda antrenman yaptığını dile getiren Akkabak, şöyle konuştu:

"Milli takımımız kamp için özellikle burayı tercih ediyor. Kentimizdeki kulüplerin yanı sıra diğer şehirlerden gelen kulüpler de antrenmanlarını burada yapıyor. Sadece Mersin'e değil Türkiye'ye hitap eden bir tesis. Salon yapıldıktan sonra yıllık sporcu sayımız 100'den 3500'e kadar çıktı."