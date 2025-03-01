Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan Yeşilay Haftası mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, toplumsal gelişimi sağlamanın temel yolunun bilinçli nesiller yetiştirmek olduğunu belirtti.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini ifade eden Topsakaloğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, onlara aşılayacağımız bilinçle mümkün hale gelecektir. Sigara ve alkollü içecekler dahil olmak üzere, kişilerde madde bağımlılığına neden olan alışkanlıkların önlenmesi için kurulan Yeşilay'ın, kuruluş tarihini içine alan bu hafta, gençlerimiz başta olmak üzere toplumun her kesiminden insanımızın zararlı alışkanlıklarını bırakmaları için bir fırsat teşkil etmektedir."

Topsakaloğlu, vatandaşları Yeşilay gönüllüsü olmaya davet etti.