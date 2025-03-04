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        Yeşilay Bozyazı İlçe Temsilcisi Murat Baturay'dan Yeşilay Haftası mesajı

        Yeşilay Bozyazı İlçe Temsilcisi Murat Baturay, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 08:57 Güncelleme: 04.03.2025 - 09:16
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        Yeşilay Bozyazı İlçe Temsilcisi Murat Baturay'dan Yeşilay Haftası mesajı
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        Yeşilay Bozyazı İlçe Temsilcisi Murat Baturay, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Baturay, mesajında, bağımlılıkla mücadele eden kişilere Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) ücretsiz destek sunduğunu belirtti.

        İhtiyaç duyan herkesin Yeşilay’ın rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanabileceğini ifade eden Baturay, mesajında şunları kaydetti:

        "Bağımlılıklarla mücadele sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Özellikle gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak, onlara sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak hepimizin görevidir. Yeşilay olarak sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığına karşı bilinçlendirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Okullarda bilinçlendirme seminerleri, farkındalık çalışmalarıyla Yeşilay’ın misyonunu daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Tüm halkımızı bu etkinliklere katılmaya ve sağlıklı yaşam hareketine destek vermeye davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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