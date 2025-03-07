Bozyazı'da öğrencilere Yeşilay'ın çalışmaları ve önemi anlatıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrencilere Yeşilay'ın çalışmaları ve önemi anlatıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrencilere Yeşilay'ın çalışmaları ve önemi anlatıldı.
Yeşilay Haftası kapsamında Lütfiye Keskin İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen programda bağımlılıkla mücadele konusunda öğrencilere bilgi verildi.
Etkinlikte Yeşilay'ın çalışmaları ve önemi de anlatıldı.
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