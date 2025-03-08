Gülnar Belediye Başkanı Önge, kadınlarla iftarda buluştu

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kadın esnafla iftarda bir araya geldi.

Önge, ilçedeki bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, kadınların toplumun her alanında büyük emek verdiklerini söyledi.

Belediye olarak kadınların her zaman yanlarında olduklarını belirten Önge, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın emeği, alın teri ve fedakarlıkları toplumumuzun temel taşıdır. Gülnar'da esnaflık yapan, üreten, ekonomiye katkı sağlayan tüm kadınlarımızın yanındayız. Kadınlarımızın gücü, ilçemizin gücüdür."