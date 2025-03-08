Gülnar Belediye Başkanı Önge, kadınlarla iftarda buluştu
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kadın esnafla iftarda bir araya geldi.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kadın esnafla iftarda bir araya geldi.
Önge, ilçedeki bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, kadınların toplumun her alanında büyük emek verdiklerini söyledi.
Belediye olarak kadınların her zaman yanlarında olduklarını belirten Önge, şunları kaydetti:
"Kadınlarımızın emeği, alın teri ve fedakarlıkları toplumumuzun temel taşıdır. Gülnar'da esnaflık yapan, üreten, ekonomiye katkı sağlayan tüm kadınlarımızın yanındayız. Kadınlarımızın gücü, ilçemizin gücüdür."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.