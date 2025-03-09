Mersin'de sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden zanlı tutuklandı

Facebook hesabındaki paylaşımlarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretler olduğu tespit edilen zanlı A.E.Ş (33), Mut Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

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