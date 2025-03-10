Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
İdman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Hatayspor, 16 Mart'ta Mersin Stadı'nda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
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