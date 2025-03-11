Kaymakam Topsakaloğlu'ndan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, bağımsızlığın önemli simgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın, Türk milletini ortak düşünce ve duyguda buluşturduğunu belirtti.

Marşın birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade eden Topsakaloğlu, şunları kaydetti:

"Türk milletinin büyük bir fedakarlık ve azimle kazandığı istiklal mücadelesini en yüksek duygularla anlatan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini inanç, mücadele, birlik ve beraberlik harçlarıyla yükselten İstiklal Marşı'mız, Türk milletinin var olma mücadelesini ve başarma gücünü ebedileştirmiştir. İstiklal Marşı'mız kendimize güvenimizi, geleceği şekillendirme gücümüzü, birliğimizi, dirliğimizi pekiştirip artırmakta ve artırmaya devam edecektir."