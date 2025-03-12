Mersin'de elini çöp kamyonu ile konteyner arasına sıkıştıran işçi yaralandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde elini çöp kamyonu ve konteynerin arasına sıkıştıran temizlik işçisi yaralandı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde elini çöp kamyonu ve konteynerin arasına sıkıştıran temizlik işçisi yaralandı.
Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçisi, Çukurova Mahallesi'nde çöp toplarken elini çöp kamyonu ve konteynerin arasına sıkıştırdı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, işçinin elini yaklaşık 10 dakikalık çalışmayla sıkıştığı yerden kurtardı.
Yaralanan işçi ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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