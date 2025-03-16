Mersin'de sahipsiz köpekler 30 küçükbaş hayvanı telef etti
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ağıla giren sahipsiz köpeklerin saldırdığı 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ağıla giren sahipsiz köpeklerin saldırdığı 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
Denizciler Mahallesi'nde sahipsiz köpekler, Halit Metin'e ait ağıla girdi.
Köpeklerin saldırısı sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ağılda inceleme yaptı.
Halit Metin, AA muhabirine, olaydan dolayı üzüntü yaşadığını söyledi.
Saldırıda 5 hayvanının da yara aldığını dile getiren Metin, "Zararımız büyük. Buna benzer olayların önlenmesini istiyoruz. Yetkililerden duyarlılık bekliyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.