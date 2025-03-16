Mersin'de sahipsiz köpekler 30 küçükbaş hayvanı telef etti

Saldırıda 5 hayvanının da yara aldığını dile getiren Metin, "Zararımız büyük. Buna benzer olayların önlenmesini istiyoruz. Yetkililerden duyarlılık bekliyoruz." dedi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ağılda inceleme yaptı.

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