Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mersin'de iş dünyası temsilcileriyle buluştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Teşviklerimizle, finansman desteklerimizle, vergi avantajlarımızla ve sanayi politikalarımızla iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

Işıkhan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında, ramazan ayında dayanışmanın, paylaşmanın ve bereketin şehri Mersin'de buluşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mersin'in tarihi boyunca ticaretin, tarımın ve sanayinin kesişim noktası olduğunu dile getiren Işıkhan, "Bereketli toprakları, lojistik avantajları, limanı, sanayisi, turizmi ve girişimci ruhuyla Mersin, ülkemizin ekonomik büyüme hikayesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu potansiyeli daha da ileriye taşımak, üretimi, yatırımı ve istihdamı artırmak bizim öncelikli hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldikleri programda, sahadaki ihtiyaçları, beklentileri ve hedefleri daha yakından konuşacaklarını anlattı.

- Mersin'in iş gücü rakamları

Kentte iş gücünün her geçen gün daha da genişlediğini belirten Işıkhan, "Bugün itibarıyla Mersin'de 146 bin 948 kayıtlı çalışanımız, 50 bin 538 kayıtlı iş arayanımız bulunmaktadır. Açık iş sayımız 50 bin 388 olmuştur. Geçtiğimiz yıl ise 31 bin 796 vatandaşımızı işe yerleştirdik." diye konuştu.

Işıkhan, kadın ve genç istihdamına önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"2024 yılı itibarıyla 7 bin 668 kadını iş gücüne kazandırdık. Gençlerimizin iş hayatına daha güçlü bir giriş yapması için özel projeler yürütüyoruz ve bu kapsamda 10 bin 475 gencimizi istihdama kattık. Engelli bireylerimizin de üretim süreçlerine daha fazla katılım sağlaması için özel teşvik mekanizmalarımızı devreye aldık. Geçen yıl 1233 engelli vatandaşımızı işe yerleştirdik."

İstihdamda en kritik başlıklardan birinin mesleki eğitim olduğunu ifade eden Işıkhan, nitelikli eleman açığını kapatmak için sanayi ve iş dünyasıyla işbirliğini artıracaklarını anlattı.

Bakan Işıkhan, Mersin'in lojistik ve sanayi gücünü büyütecek her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Teşviklerimizle yeni iş alanları oluşturuyor, mevcut iş yerlerini büyütüyor ve şehrimizin rekabet gücünü artırıyoruz. Özellikle Mersin Limanı'nın sağladığı avantajları en iyi şekilde kullanarak sanayi üretimimizi artıracak yatırımları destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Tarım ve gıda sanayisinde sahip olduğumuz yüksek potansiyeli daha da büyütmek adına teşviklerimizi ve desteklerimizi sürdüreceğiz." Kentin narenciye, seracılık, bakliyat ve hayvancılıkta büyük ihracat potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Işıkhan, bu alanlardaki yatırımları daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi. Işıkhan, şöyle devam etti: "Yenilenebilir enerji, lojistik, turizm ve teknoloji alanlarında Mersin'i bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz çünkü biliyoruz ki Mersin'in potansiyeli, sadece Türkiye ile sınırlı değildir. Akdeniz'in en önemli ekonomik merkezlerinden biri olma yolunda da hızla ilerlemektedir." - "17 bin 177 iş yerini ziyaret ederek birebir görüşmeler gerçekleştirdik" İş dünyasının önünü açacak her türlü destek mekanizmasını güçlendirmeye gayret edeceklerini dile getiren Işıkhan, "2024 itibarıyla 17 bin 177 iş yerini ziyaret ederek birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Sorunları doğrudan sahada tespit ediyor, çözümlerimizi hızla uygulamaya koyuyoruz." dedi. Bakan Işıkhan, kenti büyütmek ve yeni istihdam alanları açmak için hep birlikte çalışma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti: "Hükümet olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için iş dünyamızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Teşviklerimizle, finansman desteklerimizle, vergi avantajlarımızla ve sanayi politikalarımızla iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz çünkü biliyoruz ki Türkiye ekonomisinin yükselmesinin, girişimcilerimizin, sanayicilerimizin, yatırımcılarımızın başarısı ile mümkündür."