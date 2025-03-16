Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Hatayspor-Sivasspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-2 yenilen Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kalan maçlarını çok iyi şekilde bitirmeleri gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 18:55 Güncelleme: 16.03.2025 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor-Sivasspor maçının ardından
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-2 yenilen Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kalan maçlarını çok iyi şekilde bitirmeleri gerektiğini söyledi.

        Çalımbay, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın maçta büyük mücadele verdiğini belirtti.

        Maça iyi başladıklarını ve golü bulduklarına anlatan Çalımbay, daha sonraki dakikalarda düşüş yaşadıklarını kaydetti. İstedikleri şeyleri yapamadıklarına dikkati çeken Çalımbay, şöyle konuştu:

        "İkinci yarı her türlü riske girerek oynadık. Gol attık, goller kaçırdı. Rakibimizde kaçırdı. Yapacak bir şey yok. Şu an kalan maçlarımız var. O maçları çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Herkes Hatayspor maçının kolay maç olacağını zannetti ama öyle değildi. Bundan sonra oynanacak Adana Demirspor maçını da öyle düşünürlerse olmaz. Onun için o maça daha iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Zaten takımımızın sıkıntılı şeyleri vardı. Söylense de olur söylenmese de. 5-6 sakatlık var. Onlar bu arada gelirse o zaman bambaşka güzel takım olarak maçlarımıza devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        6 platforma rekabet soruşturması
        6 platforma rekabet soruşturması
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"

        Benzer Haberler

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mersin'de iş dünyası temsilciler...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mersin'de iş dünyası temsilciler...
        Hatayspor-Sivasspor maçının ardından
        Hatayspor-Sivasspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Bakan Işıkhan: Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunan tek ülkeyiz
        Bakan Işıkhan: Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunan tek ülkeyiz
        Bakan Işıkhan, Mersin'de SGK hizmet binasının açılışında konuştu:
        Bakan Işıkhan, Mersin'de SGK hizmet binasının açılışında konuştu: