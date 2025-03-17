Mersin'de internetten çocuk istismarı içeren video indiren zanlı tutuklandı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde internetten çocuk istismarı içeren video indirdiği belirlenen zanlı tutuklandı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde internetten çocuk istismarı içeren video indirdiği belirlenen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kimliği ve adresi tespit edilen şüphelinin evine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Adreste çocuk istismarı içeren videoların indirildiği 19 harici bellek, 31 CD ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.