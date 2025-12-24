Habertürk
Habertürk
        Mersin Haberleri

        Akdeniz ilçesinde onkoloji hastalarına ve engellilere psikolojik destek veriliyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde onkoloji hastalarına ve engellilere ücretsiz psikolojik destek sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:16 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:16
        Akdeniz ilçesinde onkoloji hastalarına ve engellilere psikolojik destek veriliyor
        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli uzmanlar, onkoloji hastaları ve engelli bireyleri evlerinde ziyaret ediyor.

        Psikolojik destekle ihtiyaç sahibi bireylerin kaygı ve stresle baş etme becerilerinin geliştirilmesine, depresif belirtilerin azaltılmasına ve öz güvenin desteklenmesi katkı sunuluyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen uzman psikolog Günay Duygu Ateş, fiziksel hastalıklar ve engelliliğin bireylerin hayatında ciddi değişimlere yol açabildiğini belirtti.

        Bu süreçte yaşanan belirsizliğin, kaygının ve stresin, ruhsal dayanıklılığı olumsuz etkilediğini ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

        "Bizler bireysel görüşmelerle, danışanlarımızın duygusal dayanıklılığını güçlendirmeyi, hastalık ve engellilik sürecine uyumlarını desteklemeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz. Psikolojik destek, tedavi sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır." ​​​​​​​

