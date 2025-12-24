Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu Hayvan Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi'ni denetledi

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Hayvan Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi'nde inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:53 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu Hayvan Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi'ni denetledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Hayvan Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi'nde inceleme yaptı.

        Topsakaloğlu, ziyaret ettiği bakımevinin genel durumunu ve yürütülen çalışmaları inceledi.

        Denetimin ardından yetkililerle toplantı yapan Topsakaloğlu, bakım ve rehabilitasyon faaliyetleri, mevcut ihtiyaçlar ve yapılması planlanan işlemleri değerlendirdi.

        Topsakaloğlu'na ziyaretinde İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Remzi Bardak, Anamur Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Turgut Muz ile veteriner Hasan Cem Gülbaba eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar

        Benzer Haberler

        Mersin'de asfalt mesaisi geceye taşındı
        Mersin'de asfalt mesaisi geceye taşındı
        'Bisküvi Adam' sahneye çıktı, minik seyirciler kahkahaya boğuldu
        'Bisküvi Adam' sahneye çıktı, minik seyirciler kahkahaya boğuldu
        Akdeniz Belediyesinden onkoloji hastaları ve engelli bireylere psikososyal...
        Akdeniz Belediyesinden onkoloji hastaları ve engelli bireylere psikososyal...
        Nadir görülen saz horozları Mersin'deki Göksu Deltası'nda kayda alındı
        Nadir görülen saz horozları Mersin'deki Göksu Deltası'nda kayda alındı
        Akdeniz'de 1,5 metrelik Atlas balığı yakalandı
        Akdeniz'de 1,5 metrelik Atlas balığı yakalandı
        Nesli tehlikedeki 'saz horozu' Göksu Deltası'nda görüntülendi
        Nesli tehlikedeki 'saz horozu' Göksu Deltası'nda görüntülendi