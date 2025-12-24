Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu muhtarlarla görüştü

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:19 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:19
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu muhtarlarla görüştü
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

        Topsakaloğlu, Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen istişare toplantısında, ilçedeki mahallelerde görevli muhtarlarla bir araya geldi.

        Muhtarlarla sohbet eden Topsakaloğlu, talep ve önerileri dinledi.

        Kaymakam Topsakaloğlu, kamu kurumları ve muhtarlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilerek sürdürüleceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

