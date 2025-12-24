Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu muhtarlarla görüştü
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.
Topsakaloğlu, Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen istişare toplantısında, ilçedeki mahallelerde görevli muhtarlarla bir araya geldi.
Muhtarlarla sohbet eden Topsakaloğlu, talep ve önerileri dinledi.
Kaymakam Topsakaloğlu, kamu kurumları ve muhtarlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilerek sürdürüleceğini belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.