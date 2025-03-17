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        Doktor tavsiyesiyle başvurduğu sağlıklı hayat merkezi sayesinde 6 ayda 22 kilo verdi

        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de fazla kilolarından kaynaklanan rahatsızlıkları nedeniyle gittiği doktorunun önerisiyle Akdeniz Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran 48 yaşındaki Serpil Özer, diyetisyen kontrolünde 6 ayda 132 kilodan 110 kiloya düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:06 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:06
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        Doktor tavsiyesiyle başvurduğu sağlıklı hayat merkezi sayesinde 6 ayda 22 kilo verdi
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        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de fazla kilolarından kaynaklanan rahatsızlıkları nedeniyle gittiği doktorunun önerisiyle Akdeniz Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran 48 yaşındaki Serpil Özer, diyetisyen kontrolünde 6 ayda 132 kilodan 110 kiloya düştü.

        Akdeniz ilçesinde ikamet eden iki çocuk annesi Serpil Özer, 132 kiloya çıkması nedeniyle sağlık problemleri yaşamaya başladı.

        Rahatsızlıkları nedeniyle gittiği hastanede guatr ve diyabet teşhisi konulan Özer, doktorunun tavsiyesiyle 6 ay önce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Akdeniz Sağlıklı Hayat Merkezi'ne müracaat etti.

        Özer, buradaki sağlık kontrolünün ardından diyetisyen Alparslan Güldamla'nın hazırladığı beslenme programını uyguladı.

        Diyetin yanı sıra merkezde uzmanlar eşliğinde spor da yapan Özer, 6 ayda kontrollü olarak 110 kiloya düştü.

        - "Yürüyemiyor ve merdivenleri çıkamıyordum"

        Serpil Özer, AA muhabirine, fazla kilosu nedeniyle yaşamında zorluk çektiğini söyledi.

        Yemek yemeyi çok sevdiğini dile getiren Özer, "Zayıflamayı hiç düşünmemiştim ama yürüyemiyor ve merdivenleri çıkamıyordum." dedi.

        Özer, "ameliyat olmasını ya da kilo vermesini" söyleyen doktorunun önerisi üzerine merkeze başvurduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Diyet programımda sağlıklı ürünler tüketmeye başladım. Şekerim düştü, guatr hastalığım da düzelmeye başladı. Şimdi her yere rahatlıkla gidebiliyorum. Zayıflamadan önce 60 bedendim şimdi 46 beden kıyafet giyiyorum. Bize böyle bir imkan sunduğu için Sağlık Bakanlığına teşekkür ederim. Kilom nedeniyle 3 yıldır oruç tutamıyordum. Bu yıl tutmaya başladım."

        Kilo verdikçe kendini daha iyi hissettiğini anlatan Özer, diyet ve spor yapmayı sürdüreceğini belirtti.

        Diyetisyen Alparslan Güldamla da Özer'in kilosunu kontrollü şekilde vermesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Hastamız ramazan ayında orucunu sağlıklı şekilde tutuyor. Hastamızın kilosunu 80-85 aralığına düşürmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        Sağlıklı Hayat Merkezlerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulduğunu dile getiren Güldamla, beslenme, kronik hastalıklar, fiziksel aktivite, ruh sağlığı ve madde bağımlılığı danışmanlıkları ile kanserin erken teşhisi, çocuk ve ergen sağlığı, kadın ve üreme sağlığı gibi birçok konuda vatandaşlara ücretsiz hizmet verildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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