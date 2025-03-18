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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:01 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:14
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli C.U'nun Kaledibi Mahallesi'ndeki evine Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

        Adreste 365 kök Hint keneviri ve 49 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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