Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli C.U'nun Kaledibi Mahallesi'ndeki evine Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Adreste 365 kök Hint keneviri ve 49 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.
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