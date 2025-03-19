Bozyazı'da kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yoğunduvar mevkisinde, M.Y. idaresindeki 33 DET 39 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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