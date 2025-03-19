AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Mersin'de iftar programında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Üniversite diplomasından yaptığı işlere kadar hayatında hukuksuzluğu, hak tanımazlığı ilke edinmişlere karşı hukuk gereğini yapıyor." dedi.

Büyükgümüş, partisinin Mersin İl Başkanlığınca Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, Mersin'de güçlü ekiple sahada olduklarını, birlik, beraberlik ve kardeşlikle kente birçok hizmet kazandıracaklarını söyledi.

Türkiye'nin daha müreffeh olması için Cumhur İttifakı olarak çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Dünya mazlumlarına umut olmak, Türkiye'de demokrasiyi, adaleti, hukuku, kalkınmayı tesis etmek, yükseltmek ve geliştirmek için Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'mize bu ülkenin ihtiyacı var. Önümüzdeki dönem çalışmalarımızla Mersin'imizin her köşesinde bu iradeyi, kararlılığı hep birlikte yükselteceğiz. Dünyada, ülkemizde her ne oluyorsa AK Parti teşkilatlarımız tüm olan biteni dikkatle takip ediyor ve önümüzdeki dönemde atacağı adımlarını da bu takibiyle, kararlılığıyla gerçekleştirecek."

- "Değerlerimizden aldığımız ilhamla sahada olacağız"

Büyükgümüş, AK Parti teşkilatlarının hukukun üstünlüğünden yana olmayı sürdüreceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Maalesef üstünlerin hukukundan yana olup hukukun üstünlüğünü çiğnemeye çalışanlar, bu ülkede demokrasiyi, siyaseti adeta teslim almaya çalışmaktadırlar. Kendi partilerinin içinde, alayını dalaverelerle gerçekleştirdikleri kongrede ne yaptılarsa, ne hileye, hukuksuzluğa başvurdularsa aynısını Türkiye'deki siyaseti hakimiyetleri altına alabileceklerini zannediyorlar. Üniversite diplomasından yaptığı işlere kadar hayatında hukuksuzluğu, hak tanımazlığı ilke edinmişlere karşı hukuk gereğini yapıyor. Bizler de asla ve asla provokasyonlara kapılmadan tüm gelişmeleri takip edeceğiz. Kararlılığımızla, tüm gücümüzle, değerlerimizden aldığımız ilhamla sahada olacağız."

En büyük dayanaklarının birlik ve kardeşlik olduğunu dile getiren Büyükgümüş, "Buradaki heyecanımızı ve coşkumuzu büyüterek, geliştirerek Mersin'de hizmetin, eser siyasetinin ve Türkiye'nin geleceği olmaya hep birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.