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        Gülnar'da zirai don nedeniyle bazı meyve ağaçları zarar gördü

        Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai don nedeniyle bazı meyve ağaçlarında zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 17:21 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:24
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        Gülnar'da zirai don nedeniyle bazı meyve ağaçları zarar gördü
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai don nedeniyle bazı meyve ağaçlarında zarar oluştu.

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, yazılı açıklamasında, ilçede don ve kar yağışının etkili olduğunu bildirdi.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle aralarında badem üreticilerinin de olduğu çiftçilerin zarar gördüğünü anlatan Önge, "Sabah saatlerinden itibaren sahada yaptığımız incelemelerde, don olayının özellikle meyve ağaçlarını olumsuz etkilediğini tespit ettik." ifadesini kullandı.

        Önge, çiftçilerin zararlarının belirlenmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Amacımız, üreticilerimizin mağduriyetini en aza indirmek ve gerekli desteklerin sağlanması için hızlıca harekete geçmektir. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli girişimlerde bulunarak çiftçilerimizin zararlarının telafi edilmesi için elimizden geleni yapacağız."

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