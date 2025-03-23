Mersin'de küçükbaş hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde 16 küçükbaş çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 16 küçükbaş çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Kuskan Mahallesi'ndeki ağıldan 16 küçükbaş çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Hayvanları çalıp Mut ilçesinde sattığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Küçükbaşlar sahibine teslim edildi.
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