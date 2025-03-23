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        Mersin'de küçükbaş hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde 16 küçükbaş çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:26 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:28
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        Mersin'de küçükbaş hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde 16 küçükbaş çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Kuskan Mahallesi'ndeki ağıldan 16 küçükbaş çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Hayvanları çalıp Mut ilçesinde sattığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Küçükbaşlar sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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