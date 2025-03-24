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        Bozyazı'da vatandaşlar bayram tebriği için kartpostal hazırladı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen etkinlikte vatandaşlar kartpostal hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 16:35 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:35
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        Bozyazı'da vatandaşlar bayram tebriği için kartpostal hazırladı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen etkinlikte vatandaşlar kartpostal hazırladı.

        İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

        Katılımcılar bir arada Ramazan Bayramı için kartpostal hazırladı.

        Kartpostallara tebrik mesajları yazıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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