Bozyazı'da vatandaşlar bayram tebriği için kartpostal hazırladı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen etkinlikte vatandaşlar kartpostal hazırladı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen etkinlikte vatandaşlar kartpostal hazırladı.
İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar ve çocuklar katıldı.
Katılımcılar bir arada Ramazan Bayramı için kartpostal hazırladı.
Kartpostallara tebrik mesajları yazıldı.
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