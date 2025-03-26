Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Kadir Gecesi mesajı
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Topsakaloğlu, mesajında, Kadir Gecesi'nin insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesini diledi.
Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Topsakaloğlu, şunları kaydetti:
"Hiç şüphesiz bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için büyük bir fırsattır. Bu mübarek gecede, ülkemizde ve tüm dünyada sevginin, hoşgörünün ve huzurun hakim olması en büyük arzumuzdur."
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