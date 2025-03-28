Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Spor, Fenerbahçe Beko maçının hazırlıklarını sürdürüyor

        Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:31 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Spor, Fenerbahçe Beko maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        ABONE OL

        Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevim, maçta ellerinden geleni yapıp Mersin'e galibiyetle dönmeyi planladıklarını bildirdi.

        Kolay bir maça çıkmayacaklarını belirten Sevim, "Fenerbahçe şu anda sadece Türkiye değil, Avrupa'da da en formda takımlardan birisi. Maç hazırlıklarımız iyi gidiyor. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

        Oyunculardan Canberk Kuş da takımın iyi bir grafik yakaladığını dile getirdi.

        Rakiplerinin iyi bir sezon geçirdiğini belirten Canberk, "Fenerbahçe deplasmanı her takım gibi bizim için de zor olacaktır. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım istediğimiz şekilde Mersin'e galibiyetle döneriz." değerlendirmesinde bulundu.

        Kartal Özmızrak da maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        Fenerbahçe Beko ile Mersin Spor, 30 Mart Pazar günü saat 13.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Savunma mı, hücum mu?
        Savunma mı, hücum mu?

        Benzer Haberler

        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den, Ramazan Bayramı mesajı
        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den, Ramazan Bayramı mesajı
        Akkuyu NGS'de Deniz Suyunu Tuzdan Arındırma Kompleksi işletmeye alındı
        Akkuyu NGS'de Deniz Suyunu Tuzdan Arındırma Kompleksi işletmeye alındı
        Akkuyu NGS sahasında, santralin ortak Tuzdan Arındırma Kompleksi işletmeye...
        Akkuyu NGS sahasında, santralin ortak Tuzdan Arındırma Kompleksi işletmeye...
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Ramazan Bayramı mesajı
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Ramazan Bayramı mesajı
        Mersin'de örtü altında erik hasadı devam ediyor
        Mersin'de örtü altında erik hasadı devam ediyor
        ÇBK Mersin - Nesibe Aydın: 86-95
        ÇBK Mersin - Nesibe Aydın: 86-95