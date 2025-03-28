Mersin Spor, Fenerbahçe Beko maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevim, maçta ellerinden geleni yapıp Mersin'e galibiyetle dönmeyi planladıklarını bildirdi.

Kolay bir maça çıkmayacaklarını belirten Sevim, "Fenerbahçe şu anda sadece Türkiye değil, Avrupa'da da en formda takımlardan birisi. Maç hazırlıklarımız iyi gidiyor. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Oyunculardan Canberk Kuş da takımın iyi bir grafik yakaladığını dile getirdi.

Rakiplerinin iyi bir sezon geçirdiğini belirten Canberk, "Fenerbahçe deplasmanı her takım gibi bizim için de zor olacaktır. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım istediğimiz şekilde Mersin'e galibiyetle döneriz." değerlendirmesinde bulundu.