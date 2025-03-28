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        Mersin'de yumurtadan 3 ayaklı civciv çıktı

        Mersin'in Silifke ilçesinde besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 3 ayaklı civciv çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:41 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:52
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        Mersin'de yumurtadan 3 ayaklı civciv çıktı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 3 ayaklı civciv çıktı.

        Göksu Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde tavuk ve horoz besleyen Ahmet Serin, kuluçkaya yatırdığı yumurtalardan çıkan bir civcivin üç ayaklı olduğunu fark etti.

        Serin, AA muhabirine, üç ayaklı civcivi veteriner hekime götürdüğünü ve tedavi ettireceğini belirtti.

        Veteriner Hekim Lokman Eren de yaptığı muayenede civcivin üçüncü ayağının omurga ve iskelet yapısıyla bir bağlantısının bulunmadığını tespit ettiğini belirterek, "Deri üzerinde bir ayak oluşmuş. Bunu da civciv biraz büyüdükten sonra operasyonla alacağız. Böylelikle civcivimiz sağlığına kavuşacak." dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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