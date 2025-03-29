Mersin'de yurt dışından talimatla suça karışan 20 zanlı yakalandı

Zanlıların ikametlerinde çok sayıda uzun namlulu silah, bunlara ait mühimmat, suç işlerken kendilerini kamufle ettikleri fosforlu kıyafetler, suçtan sağlanan para, dijital materyaller, yazılı ajandalar ile çek ve senetler ele geçirildi.

Bu kapsamda, yurt dışındaki M.K'nin talimatıyla şüphelilerin "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "iş yeri kurşunlanması" ve "tefecilik" suçlarına karıştıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, yurt dışından talimat alan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

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