Bozyazı'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.Ü, M.K, Y.İ. ve A.Ş. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 111 kilo 638 gram tütün, 6 bin 300 sigara, 18 bin 420 boş makaron ile çok sayıda doldurma aparatı ve paket ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.