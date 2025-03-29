Bozyazı'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.Ü, M.K, Y.İ. ve A.Ş. yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 111 kilo 638 gram tütün, 6 bin 300 sigara, 18 bin 420 boş makaron ile çok sayıda doldurma aparatı ve paket ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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