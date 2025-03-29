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        Vali Toros, Ramazan Bayramı için Mersin'e gelenleri kent girişinde karşıladı

        Mersin Valisi Atilla Toros, Ramazan Bayramı için kente gelen misafirleri kontrol noktasında karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:38 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:55
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        Vali Toros, Ramazan Bayramı için Mersin'e gelenleri kent girişinde karşıladı
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        Mersin Valisi Atilla Toros, Ramazan Bayramı için kente gelen misafirleri kontrol noktasında karşıladı.

        Vali Toros, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve diğer ilgililerle Çeşmeli Mahallesi'ndeki polis ve jandarma kontrol noktasını ziyaret etti.

        Buradaki polis ve jandarma personeliyle bayramlaşan Toros, daha sonra kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla görüştü.

        Sürücülere ve ailelerine, güvenli trafiğin önemini anlatan Toros, araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Vali Toros, gazetecilere, trafik yoğunluğuna karşı kentin birçok noktasında uygulama noktası oluşturduklarını söyledi.

        Mersin'in huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin kesintisiz olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Toros, şöyle konuştu:

        "İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı günlük 377 ekip, 467 araç ve 3 bin 100 personel, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı günlük 171 ekip, 188 araç ve 715 personel, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımıza bağlı günlük 22 araç ve 55 personelimiz olmak üzere toplamda günlük 548 ekip, 677 araç ve 3 bin 870 personel görev yapacaktır."

        Vali Toros, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki çalışmaların da kesintisiz devam edeceğini belirterek, çağrı merkezinde günlük 88 personelin görev yapacağını vurguladı.

        Vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına yönelik çalışacak ekipler hakkında bilgi veren Toros, "İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı hastanelerimizin acil servislerinde günlük 131 doktor ve 861 sağlık personeli, İl Ambulans Başhekimliğimize bağlı acil sağlık istasyonlarımızda günlük 90 doktor, 2 bin 79 sağlık personeli ve 75 ambulans görev yapacaktır." diye konuştu.

        Bayramın huzur içerisinde geçirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Toros, sürücülerin trafik kurallarına harfiyen uymasını istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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