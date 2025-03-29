Vali Toros, Ramazan Bayramı için Mersin'e gelenleri kent girişinde karşıladı

Mersin Valisi Atilla Toros, Ramazan Bayramı için kente gelen misafirleri kontrol noktasında karşıladı.

Vali Toros, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve diğer ilgililerle Çeşmeli Mahallesi'ndeki polis ve jandarma kontrol noktasını ziyaret etti.

Buradaki polis ve jandarma personeliyle bayramlaşan Toros, daha sonra kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla görüştü.

Sürücülere ve ailelerine, güvenli trafiğin önemini anlatan Toros, araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Toros, gazetecilere, trafik yoğunluğuna karşı kentin birçok noktasında uygulama noktası oluşturduklarını söyledi.

Mersin'in huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin kesintisiz olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Toros, şöyle konuştu:

"İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı günlük 377 ekip, 467 araç ve 3 bin 100 personel, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı günlük 171 ekip, 188 araç ve 715 personel, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımıza bağlı günlük 22 araç ve 55 personelimiz olmak üzere toplamda günlük 548 ekip, 677 araç ve 3 bin 870 personel görev yapacaktır."