Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Şahin Mahallesi D-400 kara yolunda bir otomobil aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta bulunan 5 yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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