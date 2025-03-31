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        Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:52
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        Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Şahin Mahallesi D-400 kara yolunda bir otomobil aydınlatma direğine çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, araçta bulunan 5 yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkardı.

        Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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