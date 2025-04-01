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        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan Kütüphane Haftası mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 31 Mart-6 Nisan Kütüphane Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 01.04.2025 - 15:17
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        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan Kütüphane Haftası mesajı
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 31 Mart-6 Nisan Kütüphane Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, kütüphanelerin toplumun kültür ve medeniyet birikiminin hazinesi olduğunu belirtti.

        Kütüphanelerin niteliğinin ve çokluğunun bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, "Kütüphaneler, okuma ve araştırma alışkanlığını geliştirip düşünce ve bilgi ürünlerinin kişiler arasında paylaşılmasını sağlayarak, kültür mirasının geleceğe aktarılmasına katkı sunmaktadır." ifadesini kullandı.

        Topsakaloğlu, kitap okuma sevgisinin hiç eksilmemesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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