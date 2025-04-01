Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan Kütüphane Haftası mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 31 Mart-6 Nisan Kütüphane Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, kütüphanelerin toplumun kültür ve medeniyet birikiminin hazinesi olduğunu belirtti.

Kütüphanelerin niteliğinin ve çokluğunun bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, "Kütüphaneler, okuma ve araştırma alışkanlığını geliştirip düşünce ve bilgi ürünlerinin kişiler arasında paylaşılmasını sağlayarak, kültür mirasının geleceğe aktarılmasına katkı sunmaktadır." ifadesini kullandı.

Topsakaloğlu, kitap okuma sevgisinin hiç eksilmemesi temennisinde bulundu.