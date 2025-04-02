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        Mersin'de sağanak ve dolu etkili oluyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 10:11 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:29
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        Mersin'de sağanak ve dolu etkili oluyor
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        Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

        İlçede sabah başlayan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

        Sağanakta Saray Mahallesi'nde Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı, park halindeki araçların bir bölümü su altında kaldı.

        Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, müze ve çevresindeki alanda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

        Yağışın ardından etkili olan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        D-400 kara yolundaki trafikte de aksamaya neden olan yağış devam ediyor.

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