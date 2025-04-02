Mersin'de elektrikli bisikletten düşen Kıbrıs gazisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Mersin'in Bozyazı ilçesinde elektrikli bisikletten düşerek ağır yaralanan Kıbrıs gazisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde elektrikli bisikletten düşerek ağır yaralanan Kıbrıs gazisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Mahallesi'nde 4 Aralık 2024'te, kullandığı 33 AZC 378 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisikletten düşerek kafasına beton zemine çarpan Kıbrıs gazisi Kemal Çetin (71), tedavi gördüğü Anamur Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Çetin'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ak Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi.
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