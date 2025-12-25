Habertürk
        Mersin Haberleri

        Bozyazı'da bağımlılık ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik toplantı yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde bağımlılık ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:05
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde bağımlılık ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında toplantı düzenlendi.

        Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" ve "Bağımlılıkla Mücadele" toplantıları yapıldı.

        Kamu yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantılarda, ilçede yürütülen çalışmalar görüşüldü.

        Topsakaloğlu, bağımlılık ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin devletin öncelikli konularından olduğunu belirterek, tüm kurumların işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

