        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de trafikte tartıştıkları aracın sürücüsünü darbeden 5 şüpheli yakalandı

        Mersin'de trafik ışıklarında tartıştıkları hafif ticari aracın sürücüsünü darbettikleri görüntülenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 22:48 Güncelleme: 24.12.2025 - 22:48
        Mersin'de trafikte tartıştıkları aracın sürücüsünü darbeden 5 şüpheli yakalandı
        Mersin'de trafik ışıklarında tartıştıkları hafif ticari aracın sürücüsünü darbettikleri görüntülenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi D-400 kara yolunda trafik ışıklarında 07 APY 775 plakalı otomobildeki kişilerin araçtan inip tartışmaya başladıkları 33 AZU 607 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünü darbettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürüttü.

        Kimliği tespit edilen 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

