Mersin'de iş yerinden telefon çalınmasına ilişkin 2 zanlı yakalandı

Yapılan çalışma sonucunda iş yerinden cep telefonu çaldığı tespit edilen şüpheli ile olay yerine geldiği otomobilin sahibi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında Akdeniz ilçesindeki iş yerine gelen şüphelinin cep telefonu çaldığına dair görüntülerin paylaşılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

