        Mersin Haberleri

        Mersin'de iş yerinden telefon çalınmasına ilişkin 2 zanlı yakalandı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iş yerinden cep telefonu çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 20:19 Güncelleme: 24.12.2025 - 20:19
        Mersin'de iş yerinden telefon çalınmasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iş yerinden cep telefonu çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında Akdeniz ilçesindeki iş yerine gelen şüphelinin cep telefonu çaldığına dair görüntülerin paylaşılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışma sonucunda iş yerinden cep telefonu çaldığı tespit edilen şüpheli ile olay yerine geldiği otomobilin sahibi yakalandı.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

