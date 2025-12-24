Noel dolayısıyla Mersin&#39;deki Rum Ortodoks Kilisesi&#39;nde ayin düzenlendi.Akdeniz ilçesindeki kilisede düzenlenen ayini, peder İspir Coşkun Teymur yönetti.Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı&#39;nı kutlayan Teymur, birlik ve beraberlik mesajı verdi.İlahiler ve İncil&#39;den bölümler okunan programda, mum yakılıp dualar edildi.Katılımcılar, kilisedeki ayinin sonunda birbirine sarılıp Noel&#39;i kutladı.Hristiyanlar, 24 Aralık&#39;ı 25 Aralık&#39;a bağlayan gecede Hazreti İsa&#39;nın doğum gününü kutluyor.