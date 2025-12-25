Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası başarılı sporcuları ödüllendirdi

        Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası tarafından çeşitli branşlardaki yarışmalarda başarılı olan sporculara ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 09:51 Güncelleme: 25.12.2025 - 09:51
        Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası başarılı sporcuları ödüllendirdi
        Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası tarafından çeşitli branşlardaki yarışmalarda başarılı olan sporculara ödül verildi.

        Farklı dallarda düzenlenen turnuvalarda derece alan sporcular için odanın konferans salonunda program yapıldı.

        Programa katılan Oda Başkanı Ruhi Koçak, sporculara hediyelerini verdi.

        Koçak, sporcuların her zaman yanında olacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

