Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı

Türkiye Atıcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı Esra Kılıç Alemdaroğlu, basın mensuplarına, atıcılık sporuna ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada müsabakalar, yarın 10 metre havalı tabanca disipliniyle başlayacak. Daha sonra 10 metre havalı tüfek disiplininde sporcular yarışacak.

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'in de yer aldığı şampiyonada sporcular, silah ve teçhizat kontrolünün ardından resmi antrenmanlarını yaptı.

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