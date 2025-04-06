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        Hatayspor-Eyüpspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, "Bugün iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyoruz. Sadece sonuçlandırma bölgesini daha iyi değerlendirebilirdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 19:14 Güncelleme: 06.04.2025 - 19:14
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        Hatayspor-Eyüpspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, "Bugün iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyoruz. Sadece sonuçlandırma bölgesini daha iyi değerlendirebilirdik." dedi.

        Yavaş, Mersin Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor camiasının kendilerini çok iyi karşıladığını söyledi.

        Hatayspor'un yaşadığı sıkıntılara rağmen pes etmediğini dile getiren Yavaş, maçın son 10 dakikasına kadar kontrolün kendilerinde olduğunu kaydetti.

        - "Bizim için çok önemli 3 puandı"

        Oyunun ritminin ve yönünün kendilerinin istediği gibi olduğunu vurgulayan Yavaş, şöyle konuştu:

        "Bugün iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyoruz. Sadece sonuçlandırma bölgesini daha iyi değerlendirebilirdik. Skoru artırabilseydik bizim için daha rahat geçebilirdi. Diğer taraftan baktığımızda bu tip maçların klasiğidir, bu kadar pozisyona girip atamadıktan sonra da skoru koruyamayabilirsiniz. Bunu da başardı oyuncularımız. Bizim için çok önemli 3 puandı."

        Yavaş, sezona ligde kalma hedefiyle başladıklarını belirterek, bu hedefe erkenden ulaştıklarını ve süreç içerisinde yeni hedef belirleme ihtiyacının doğduğunu aktardı.

        Yeni hedefi ilk 5 olarak belirlediklerine dikkati çeken Kerem Yavaş, şunları kaydetti:

        "Türkiye Kupası'nı kazanacak takım ilk dörde girerse, beşincinin de Avrupa'ya gideceği sezonu oynuyoruz. Hedefimiz bu. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde Adana Demirspor maçı var. Onlar da genç ve potansiyelli bir ekip. Bulundukları pozisyonu hak etmeyen bir oyunu sahada sergiliyorlar. Ciddi bir rakip olduklarını düşünüyoruz. O maçtan da alacağımız 3 puan bizi sezon sonuna kadar en azından ilk 5 için mücadele edecek duruma getirecektir. Hedefimiz bu. Çok mutluyuz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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