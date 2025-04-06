Hatayspor-Eyüpspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, "Bugün iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyoruz. Sadece sonuçlandırma bölgesini daha iyi değerlendirebilirdik." dedi.

Yavaş, Mersin Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor camiasının kendilerini çok iyi karşıladığını söyledi.

Hatayspor'un yaşadığı sıkıntılara rağmen pes etmediğini dile getiren Yavaş, maçın son 10 dakikasına kadar kontrolün kendilerinde olduğunu kaydetti.

- "Bizim için çok önemli 3 puandı"

Oyunun ritminin ve yönünün kendilerinin istediği gibi olduğunu vurgulayan Yavaş, şöyle konuştu:

"Bugün iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyoruz. Sadece sonuçlandırma bölgesini daha iyi değerlendirebilirdik. Skoru artırabilseydik bizim için daha rahat geçebilirdi. Diğer taraftan baktığımızda bu tip maçların klasiğidir, bu kadar pozisyona girip atamadıktan sonra da skoru koruyamayabilirsiniz. Bunu da başardı oyuncularımız. Bizim için çok önemli 3 puandı."