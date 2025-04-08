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        Çamlıyayla'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde evinde kaçak 2,5 kilogram tütün ve 7 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:39 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:44
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        Çamlıyayla'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde evinde kaçak 2,5 kilogram tütün ve 7 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen zanlının ikametine operasyon düzenledi.

        Adreste 7 bin 200 makaron ve 2,5 kilogram tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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