Çamlıyayla'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

Adreste 7 bin 200 makaron ve 2,5 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen zanlının ikametine operasyon düzenledi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde evinde kaçak 2,5 kilogram tütün ve 7 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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