Silifke Kaymakamı Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü Petek'i kabul etti
Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.
Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.
Petek, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında gerçekleştirilen kabulde Aslaner'e ay yıldızlı plaket ve çiçek takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslaner, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı.
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