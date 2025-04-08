Silifke Kaymakamı Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü Petek'i kabul etti

Petek, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında gerçekleştirilen kabulde Aslaner'e ay yıldızlı plaket ve çiçek takdim etti.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.

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