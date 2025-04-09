Mersin'de bir genç tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Mehmet Ali Çal (39) ile oğlu M. Çal (19) arasında Sultan Alaeddin Mahallesi Cahit Aslan Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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