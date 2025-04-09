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        Mersin'de bir genç tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

        Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı babasını tüfekle öldüren oğlu ile olayda kullanılan silahı bahçeye atan annesi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 09:58 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:58
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        Mersin'de bir genç tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
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        Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı babasını tüfekle öldüren oğlu ile olayda kullanılan silahı bahçeye atan annesi gözaltına alındı.

        Mehmet Ali Çal (39) ile oğlu M. Çal (19) arasında Sultan Alaeddin Mahallesi Cahit Aslan Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M. Çal tüfekle babasına ateş etti.

        Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekipleri, Mehmet Ali Çal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çal'ın cenazesi, Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı M. Çal ile olayda kullanılan tüfeği Kızılaliler Mahallesi'ndeki evin bahçesine atan şüphelinin annesi A. Çal'ı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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