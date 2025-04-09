Mersin'de bir genç tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı babasını tüfekle öldüren oğlu ile olayda kullanılan silahı bahçeye atan annesi gözaltına alındı.
Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı babasını tüfekle öldüren oğlu ile olayda kullanılan silahı bahçeye atan annesi gözaltına alındı.
Mehmet Ali Çal (39) ile oğlu M. Çal (19) arasında Sultan Alaeddin Mahallesi Cahit Aslan Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M. Çal tüfekle babasına ateş etti.
Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, Mehmet Ali Çal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çal'ın cenazesi, Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı M. Çal ile olayda kullanılan tüfeği Kızılaliler Mahallesi'ndeki evin bahçesine atan şüphelinin annesi A. Çal'ı gözaltına aldı.
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