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        Mersin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:21 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:36
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        Mersin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        H.K. idaresindeki 33 AAL 199 plakalı otomobil, Alata Mahallesi D-400 kara yolunda Ali Arı yönetiminde seyir halindeki 33 ARC 369 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        Kazanın etkisiyle savrulan araçlar, bölgede yapımına devam edilen Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin köprü duvarına çarparak durabildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, kamyonetle duvar arasında sıkışan sürücü Ali Arı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü H.K. ve kamyonetteki 2 kişi ise ambulanslarla Erdemli ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.

        Ali Arı'nın cenazesi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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