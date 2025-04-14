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        Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığı iddiasını yalanladı

        Hatayspor Kulübü, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:58
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        Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığı iddiasını yalanladı
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        Hatayspor Kulübü, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

        Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medyada yer alan teknik direktörümüz Murat Şahin ile yollarımızın ayrıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizin tek gündemi ligin geri kalanında oynayacağımız maçlardır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, taraftarların iddiaya itibar etmemesi istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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